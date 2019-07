Was für ein Schock für die Mode-Szene! Er war auf dem besten Wege einer der ganz Großen zu werden: Scheich Khalid bin Sultan Al Qasimi war nicht nur als ein intelligenter Scheichs-Sohn bekannt, sondern machte sich auch in der Fashion-Branche einen Namen. Als Modedesigner war er sogar Teil der Londoner Fashion Week im Juni. Jetzt, nur wenige Wochen später, ist der Junior-Herrscher im Alter von nur 39 Jahren gestorben!

Das verkündete sein Vater Sultan bin Mohamed al-Qasimi III. mit einem Instagram-Posting: Sein Sohn sei nun "in der Obhut Gottes", ließ der Herrscher des Emirats Schardscha am Dienstag verlauten. Was der Grund für das frühe Ableben des Nachwuchs-Scheichs war, ist bisher nicht bekannt. Wie mehrere Medien berichten, sei er am Montag in London dahingeschieden. In Schardscha werde nun eine dreitägige Staatstrauer verhängt. Khalids Leichnam soll in seiner Heimat bestattet werden.

Scheich Khalid bin Sultan Al Qasimi lebte schon seit seiner Jugend in England. Hier ging er auf ein Elite-Internat und studierte anschließend mehrere Sprachen. In Großbritannien startete auch seine Designer-Karriere: Der 39-Jährige war Miteigentümer des Modelabels Quasimi. Neben der Londoner Fashion Show wurden seine Kleider auch in Paris präsentiert.

Perusseau / Bestimage/ ActionPress Sultan bin Mohammed al-Qasimi bei der Eröffnung der Buchmesse Salon du Livre

Perusseau / Bestimage/ ActionPress Sultan bin Mohammed al-Qasimi

Perusseau / Bestimage/ ActionPress Sultan bin Mohammed al-Qasimi in Paris



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de