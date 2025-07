Komisch? Lauryn Shannon datet Cousin ihres Ex-Mannes

Lauryn Shannon (25), auch bekannt als Pumpkin aus der Reality-Show ihrer Mutter June Shannon (45), sorgt mit ihrem Liebesleben erneut für Schlagzeilen. Das junge TV-Sternchen, das sich gerade von ihrem Ehemann Josh Efird hat scheiden lassen, ist frisch verliebt. Ihr neuer Partner Darin (38) ist jedoch kein Unbekannter – es stellt sich heraus, dass er der Cousin ihres Ex-Mannes ist. In der dieswöchigen Folge der Sendung "Mama June: Family Crisis" gestand Lauryn ihrer Freundin Paisley, dass sie die Beziehung bislang geheim gehalten hat, um möglichen Konflikten aus dem Weg zu gehen. "Er ist nicht blutsverwandt, aber dennoch für andere vielleicht kompliziert", erklärte sie.

Der neue Partner Darin habe sie bereits in der Schulzeit gekannt. Die beiden hätten sich wieder angenähert, als er sie über soziale Medien kontaktierte. Lauryn beschrieb ihn als aufmerksam und fürsorglich, ein klarer Kontrast zu früheren Erfahrungen, wie sie anspielte. Während ihrer heimlichen Treffen, bei denen sie meist außerhalb der Stadt unterwegs waren, habe sie gelacht und sich frei gefühlt. Doch die Mutter von vier Kindern betonte, dass sie nichts überstürzen möchte. "Nach zehn Jahren in einer Beziehung will ich jetzt einfach Spaß haben", konstatierte die Schwester von Honey Boo Boo (19). Sie ergänzte, dass das Duo "an Orte gehen" werde und sie "Dinge tun wird, die ich noch nie zuvor getan habe".

Die Trennung von Josh, die kürzlich offiziell wurde, markiert einen wichtigen Wendepunkt in Lauryns Leben. Nach sechs Jahren Ehe, zehn Jahren Beziehung und vier gemeinsamen Kindern geht die Familie nun getrennte Wege. In den Scheidungsunterlagen hieß es, dass die Ehe "unwiederbringlich zerbrochen" sei. Mit Josh teilt sie jedoch weiterhin das Sorgerecht für die Kinder. Trotz allem bleibt unklar, wie Lauryns Ex-Mann auf die neue Verbindung mit seinem Cousin reagieren wird. Besonders, da Josh die Scheidung als "schmerzhaften" Schritt bezeichnete. Lauryns Entscheidung, zu ihrem Geburtsnamen zurückzukehren, steht obendrein wohl symbolisch für ihre neu gewonnene Freiheit in Sachen Dating.

Getty Images Mama June mit ihren Töchtern Alana und Lauryn sowie Enkelin Ella Grace

Getty Images Alana "Honey Boo Boo" Thompson and Lauryn 'Pumpkin' Shannon, 2019

Getty Images Mama June, Pumpkin, Honey Boo Boo und Sugar Bear im November 2015