Deutschland hat eine große Schauspielerin verloren! Lis Verhoeven dürfte der breiten Masse durch ihre Rollen in den Serien "Derrick", "Der Bulle von Tölz" oder auch der "Schwarzwaldklinik" bekannt sein. Doch sie war vor allem erfolgreich am Theater tätig, spielte unter anderem an den Münchner Kammerspielen, inszenierte jedoch auch selbst an namhaften Schauspielhäusern. Jetzt fiel der Vorhang für Lis für immer: Die Künstlerin starb im Alter von 88 Jahren.

Das teilte ihre Tochter Stella Adorf am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach sei Lis bereits am Dienstag an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Stella, die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, ging 1963 aus der kurzen Ehe ihrer Mutter mit Mario Adorf (88) hervor.

Lis kam ebenfalls aus einer Schauspieler-Familie. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Doris Kiesow, ihr Vater der Regisseur Paul Verhoeven. Auch ihr Bruder Michael Verhoeven (80) arbeitet als Filmregisseur und ist mit der Schauspielerin Senta Berger (78) verheiratet, die unter anderem bei dem Kino-Hit "Willkommen bei den Hartmanns" mitgespielt hat.

ActionPress Lis Verhoeven und ihre Tochter Stella in den 1970er Jahren

United Archives GmbH/ ActionPress Lis Verhoeven, Schauspielerin

Getty Images Senta Berger und Michael Verhoeven



