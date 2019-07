Jetzt dürfen auch die Fans von Myleene Klass (41) wissen, was für ein Geschlecht ihr drittes Baby hat! Die britische Schauspielerin hatte im Februar bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Simon Motson erneut ein Baby erwartet. Mit ihrem Ex-Mann Graham Quinn hat sie bereits die beiden Töchter Hero Harper (8) und Ava Bailey (11). Nun offenbarte Myleene, ob sie ein weiteres Mädchen oder einen Jungen erwartet!

Via Instagram verriet die Radiomoderatorin das Geschlecht ihres Babys, als sie sich im Rahmen ihrer Babyparty zu Wort meldete. "Was für ein unglaublicher Tag. Ich bin so unendlich dankbar für die Familie und Freunde, die ich habe", schrieb die TV-Beauty zu einigen Schnappschüssen der Veranstaltung. Außerdem verwendete Myleene in ihrem Beitrag auch den Hashtag #EsIstEinJunge. Das erklärte auch, die hellblaue Partydekoration. Ihre User freuten sich riesig für die Sängerin. "Oh, ein Junge! Wie aufregend für dich und die Mädchen. Riesige Glückwünsche von uns", kommentierte beispielsweise eine Followerin den Post.

Die werdende Mutter strahlte auf den Bildern bis über beide Ohren und genoss den Tag mit ihren britischen Promifreunden sichtlich. Dazu trug sie nicht nur den berüchtigten Baby-Glow, sondern auch eine bodenlange Robe im Ethnoprint, die dank einer Schleife um die Taille, ihren Babybauch wunderbar betonte. Von ihren Liebsten bekam die 41-Jährige unter anderem einen süßen gestreiften Babystrampler und klassische schwarze Mini-Vans geschenkt.

Instagram / myleeneklass Myleene Klass mit Freund Simon Motson und ihren Töchtern Hero Harper und Ava Bailey im Juli 2019

Anzeige

Instagram / myleeneklass Kate Thornton, Lauren Laverne, Myleene Klass und Bradley Taylor im Juli 2019

Anzeige

Instagram / myleeneklass Myleene Klass im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de