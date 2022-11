Nach Fehlgeburten: Myleene Klass' Mann nahm Vasektomie vor

Myleene Klass (44) ist stolz auf ihren Verlobten! Vor zwei Jahren machte die britische Sängerin ein trauriges Geständnis: Die dreifache Mutter hatte in der Vergangenheit vier Fehlgeburten. Noch immer kommen der Musikerin die Tränen, wenn sie sich daran zurückerinnert. Umso dankbarer ist die Moderatorin ihrem Partner, dass er einen mutigen Schritt gewagt hat: Myleenes Verlobter Simon Motson unterzog sich einer Vasektomie.

Das verriet das Paar seinen Fans auf Instagram. "Er sagte, mein Körper habe genug durchgemacht, also sei er an der Reihe, seinen Teil beizutragen", erklärte die 44-Jährige die Entscheidung ihres Liebsten. Für seinen Mut ist die Unternehmerin ihm sehr dankbar. "Großen Respekt, dass du so mutig bist, das für uns zu tun. Manche Männer kapieren es einfach. Ich liebe ihn so sehr", richtete Myleene das Wort an Simon.

Dennoch sei dieser Schritt auch für sie anfangs schwer gewesen. "Bevor er reinging, weinte ich, weil es sich 'endgültig' anfühlte (es ist eigentlich reversibel), und dann fühlte ich Bewunderung und das Gefühl, in einer echten erwachsenen Partnerschaft zu sein", erinnerte sich die Unternehmerin an den Tag des Eingriffs zurück.

Getty Images Myleen Klass, Sängerin

Getty Images Myleene Klass, November 2022

Getty Images Myleene Klass, Moderatorin

