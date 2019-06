Schwangerschafts-Endspurt bei Myleene Klass (41)! Im Februar dieses Jahres hatte die britische Schauspielerin bestätigt, was viele ihrer Fans schon lange vermutet hatten: Sie erwartet ihr drittes Kind. Seitdem hielt sie ihre Follower auf Social Media regelmäßig mit Schnappschüssen ihres wachsenden Babybäuchleins auf dem Laufenden. Nun bezauberte Myleene in einem Traum in Weiß auf dem roten Teppich – absoluter Blickfang: ihre Schwangerschaftsrundungen.

Myleene hat definitiv den Baby-Glow! Bei der Premiere von "Toy Story 4" legte die Beauty einen echten Wow-Auftritt hin. Das bodenlange Spitzenkleid setzte ihren Babybauch perfekt in Szene. Schützend legte sie die Hand auf ihre runde Körpermitte und strahlte bis über beide Ohren. Wann ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll, ist nicht bekannt. Aber Myleenes XXL-Kugel nach zu urteilen, dürfte die Geburt kurz bevor stehen.

Für die Moderatorin und ihren Freund Simon Motsen ist es das erste gemeinsame Kind. Die Brünette hat bereits zwei Töchter aus ihrer Ehe mit Graham Quinn: die elfjährige Ava und die achtjährige Hero. Auch ihr Partner Simon ist schon zweifacher Vater.

Getty Images Myleene Klass, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Simon Motsen und Myleene Klass, Mai 2019

Anzeige

MEGA Myleene Klass mit ihren Töchtern Ava (links) und Hero (rechts), 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de