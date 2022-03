Myleene Klass (43) musste schon Schreckliches durchstehen. Die britische TV-Bekanntheit ist bereits stolze Mama von drei Kindern und darüber sehr froh. Doch sie musste in ihrem Leben auch schon vier Fehlgeburten verkraften, was der Moderatorin noch immer sehr zu schaffen macht. In einer Dokumentation verarbeitet sie nun diese Schicksalsschläge: Als Myleene über ihre Fehlgeburten redete, brach sie in Tränen aus.

Auf Instagram teilte die 43-Jährige einen Ausschnitt aus ihrem Film "Miscarriage and Me", in dem sie ehrlich von ihren Erfahrungen berichtet. "Ich wachte auf und blutete. Es war nicht wie normales Bluten. Ich wusste es einfach. Es gab keine Vorwarnung. Ich bin einfach aufgewacht, und da war dieses leere, beklemmende Gefühl, es trifft einen einfach", berichtete Myleene unter Tränen. Dass sie nun in der Dokumentation darüber reden kann, habe viel Kraft gekostet – vor vier Jahren wäre sie dazu noch nicht in der Lage gewesen.

Damit hofft Myleene nun, auch anderen Frauen, die das gleiche Schicksal erlitten haben, helfen zu können. "Die Dreharbeiten zu diesem Dokumentarfilm gehören zu den schwierigsten Dingen, die ich je gemacht habe, und doch sind sie so kraftvoll und hilfreich", erklärte sie.

Myleene Klass mit ihren drei Kindern

Myleene Klass im November 2018 in London

Myleene Klass, britischer TV-Star

