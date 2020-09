Myleene Klass (42) hat "Ja" gesagt! Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Graham Quinn hat die Schauspielerin ihr Liebesglück in ihrem neuen Partner Simon Motson gefunden. Letztes Jahr kam das erste gemeinsame Kind des Paares mit dem Namen Apollo zur Welt. Nun stellte Simon der Dreifach-Mama die Fragen aller Fragen, die die Britin freudestrahlend bejahte: Myleene und Simon sind jetzt tatsächlich verlobt!

In einem Interview mit Hello! bestätigten die Turteltauben die heißen Liebesnews. "Ja, wir sind verlobt", erzählte die Sängerin und ließ dabei einen Blick auf ihren beeindruckenden, 9-karätigen Diamantring zu. Die Frage, ob die Beauty ihn heiraten wolle, soll Simon bereits vergangenen Monat gestellt haben, erklärten die beiden. Dabei ließ sich ihr zukünftiger Ehemann etwas ganz Besonderes einfallen, um den Antrag für seine Liebste unvergesslich zu gestalten.

In ihrem Garten baute Simon nämlich eine Nachbildung der Bar, in der sie sich vor fünf Jahren zu einem Blind Date trafen. Er habe sogar denselben Tisch und dieselben Stühle des Etablissements geliehen, in dem sie miteinander zu Abend gegessen hatten. "Ich war absolut hin und weg. Es gab sogar das gleiche Abendessen wie damals – Burger, Pommes Frites und Kirschkuchen", schwärmte die 42-Jährige. Als er ihr dann den Antrag machte, seien beide in Tränen ausgebrochen, ließen sie diesen besonderen Tag Revue passieren.

Instagram / myleeneklass Myleene Klass im Studio von "Smooth Radio"

Getty Images Simon Motsen und Myleene Klass, Mai 2019

Instagram / myleeneklass Myleene Klass, Schauspielerin

