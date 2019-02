Endlich wieder positive Meldungen von Myleene Klass (40)! Die Moderatorin war 2017 im Zuge des Skandals um Harvey Weinstein (66) in die Schlagzeilen geraten. Angeblich soll der Filmproduzent der TV-Beauty 2010 einen Sexvertrag angeboten haben. Dieses Kapitel hat die Britin allerdings lange hinter sich gelassen. Denn nicht nur beruflich, auch privat läuft es bei der Schauspielerin aktuell blendend: Myleene erwartet ihr drittes Kind!

Seit einigen Wochen wurde darüber spekuliert, ob die zweifache Mutter wieder schwanger ist. Nun bestätigt Myleene die Gerüchte mit einem Instagram-Pic: Das Foto zeigt die 40-Jährige lediglich in schwarzen Dessous bekleidet, sodass ihre Schwangerschaftsrundungen deutlich zu erkennen sind. Auf der Momentaufnahme streichelt die Showmasterin ihre Körpermitte ganz behutsam und macht mit einem Herz-Emoji deutlich, dass sie sich riesig auf ihr drittes Kind freut. Mit ihrer elfjährigen Tochter Ava Bailey und der siebenjährigen Hero Harper hat die ehemalige "I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!"-Teilnehmerin bereits zwei Kinder.

Weitere Details über ihr privates Glück behält Myleene allerdings für sich. Ihr Babybauch ist jedoch kaum noch zu übersehen. So wurde die Moderatorin vor wenigen Stunden mit einem deutlich zu erkennenden Schwangerschaftsbauch von Paparazzi im britischen Harrow abgelichtet. Der Reality-Darstellerin in anderen Umständen schien es auf jeden Fall blendend zu gehen: Gut gelaunt posierte sie sogar bereitwillig mit ihren Fans.

Getty Images Myleene Klass bei den Classic Brit Awards 2018

Anzeige

Instagram / myleeneklass Myleene Klass mit ihrer Tochter

Anzeige

Splash News Myleene Klass in Harrow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de