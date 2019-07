Endlich ist er da! Für Felix van Deventer (23) hatte das Warten am Samstag endlich ein Ende. Der GZSZ-Star und seine große Liebe Antje Zinnow sind zum ersten Mal Eltern geworden – das gaben sie am Sonntag in einem sozialen Netzwerk bekannt. Die beiden Turteltauben verrieten auch schon den Namen ihres Kleinen. Der Wonneproppen hört ab sofort auf den Namen Noah. Die freudige Nachricht kam auch bei den Stars richtig gut an: Diese Promis gratulierten zur Geburt!

Felix' GZSZ-Kollegen waren richtig aus dem Häuschen. So schrieb Niklas Osterloh (30) auf Instagram: "Wie wunderbar, genießt es." Daily-Star Iris Mareike Steen (27) scheint sogar so aufgeregt gewesen zu sein, dass sie ihre Freude kaum in Worte fassen konnte: "Jaaaa! Ahhh! Hier auch noch mal alles erdenklich Gute und Liebe von Tante Iris!"

Aber nicht nur die Stars der RTL-Abendserie gratulierten den frischgebackenen Eltern fleißig. Auch Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) freute sich mächtig über die Geburt: "Herzlichen Glückwunsch. Viel Gesundheit und viel Liebe! Gib dem Baby einen riesen Kuss von mir mit roten Lippen." Und auch Bachelor Andrej Mangold (32) war entzückt von dieser Neuigkeit: "Herzlichen Glückwunsch euch zweien und willkommen Noah."

Instagram / felixvandeventer Der Fuß von Felix van Deventers Sohn Noah

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer und Freundin Antje

Instagram / antjezinnow Antje Zinnow und Felix van Deventer

