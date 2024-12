Zoff unterm Baum: Felix van Deventer ist kein Weihnachtsfan

Weihnachten gilt als Zeit der Besinnlichkeit, doch bei Felix van Deventer (28), bekannt aus der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", geht es an den Feiertagen auch mal turbulent zu. Der Schauspieler verriet im Interview mit RTL, dass es in seiner Familie regelmäßig Klinsch unterm Weihnachtsbaum gibt. "Wir sind sowieso sehr, sehr laut. Bei uns gibt es dann auf jeden Fall Zoff." Doch das Drama hält nie lange an: "Nach zwei, drei Minuten ist alles wieder super. Außerdem betonte Felix, dass er kein Fan der Weihnachtszeit ist. Er selbst bezeichnet sich sogar als echten "Weihnachtsmuffel". Grund sei sein Geburtstag im Sommer, denn Felix sei ein absolutes "Sommerkind".

Den Großteil des Casts der RTL-Soap stört es allerdings kaum, dass die Weihnachtsszenen bereits zwei Monate vor dem eigentlichen Fest gedreht werden. Dann heißt es: Doppelte Weihnachts-Dröhnung für alle. Felix’ Kollegin Nina Ensmann liebe diese festliche Atmosphäre und erfreue sich jedes Jahr an den Lichtern und der besonderen Stimmung. Lennart Borchert (25), ein weiterer GZSZ-Star, sieht in den früh gedrehten Szenen sogar einen positiven Nebeneffekt, wie er RTL erklärt: "Das ist dann immer so ein guter Antrieb, um zu wissen, okay, es geht bald los." Trotz geteilter Meinungen über die Weihnachtszeit scheinen die Schauspieler gut durch die saisonalen Dreharbeiten zu kommen.

Privat wirkt Felix stets wie ein Mensch, der trotz Chaos und gelegentlichem Streit großen Wert auf familiären Zusammenhalt legt. Abseits der Kamera widmet sich der Schauspieler vor allem seiner Lebensgefährtin Antje Zinnow und ihrem gemeinsamen Sohn Noah, der 2019 das Licht der Welt erblickte. Felix, der mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" überregional bekannt wurde, steht seit Jahren im Rampenlicht. Dabei erscheint er durch seine bodenständige und ehrliche Art stets nahbar. Der junge Vater, in dessen Leben der Sport eine große Rolle spielt, ist auch aus Reality-Formaten wie "Ninja Warrior Germany – Promi-Special", Dschungelcamp und RTL Turmspringen bekannt.

Bieber, Tamara / ActionPress Felix van Deventer, GZSZ-Star

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer mit der Mutter seines Sohnes Antje Zinnow 2019

