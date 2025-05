GZSZ-Star Felix van Deventers zweites Baby ist auf der Welt

Felix van Deventer (28) hat süße Neuigkeiten: Der GZSZ-Darsteller und seine Frau Antje durften erneut Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Das teilen die beiden ihren Fans in einer süßen Instagram-Story mit. Darauf zu sehen: die kleinen Babyfüße, in ein paar Handtücher gewickelt. Das Licht der Welt erblickte der Wonneproppen demnach am 2. Mai. Über eine Pressemitteilung von RTL erklärt der Schauspieler, dass Mama und Baby alles gut überstanden haben und kerngesund sind. "Der Moment, in dem unsere Tochter das Licht der Welt erblickt hat, war einfach magisch. Ich konnte Antje in dem Moment ganz nah sein und sie hat Unglaubliches geleistet", schwärmt Felix.

Die beiden sind bereits Eltern eines Sohnes. Der kleine Noah kam im Juli 2019 zur Welt. Damals begrüßten Felix und Antje ihren Spross mit einem ganz ähnlichen Foto, nur dass sie statt der Füße die Babyhände zeigten. "Ich werde dich immer beschützen", versprach der stolze Papa unter dem Post. Nun ist Noah schon großer Bruder – und seine Eltern könnten kaum glücklicher sein. "Wir zwei Jungs, unser Sohn und ich, sind unendlich stolz auf unsere starken Mädels. Ihr habt das so großartig und wunderbar gemacht. Wir könnten nicht glücklicher sein", freut der 28-Jährige sich weiter.

Die Geburt des kleinen Mädchens dürfte die Familie noch enger zusammengeschweißt haben. Felix und Antje sind eines der Traumpaare aus der deutschen Fernsehwelt. Allerdings verlief ihre Beziehung nicht immer ohne Schatten. Immer mal wieder kamen Krisengerüchte auf – zuletzt vor einigen Jahren. Weil die Pärchenfotos damals aus dem Netz verschwanden, befürchteten Fans eine Krise. "Wir sind ein Paar – und das schon seit vielen Jahren. Ich habe nie ein Gerücht bestätigt", stellte Felix schließlich in einem Interview mit RTL klar. Das Paar wolle seine Beziehung nur möglichst privat halten.

Instagram / antjezinnow Felix van Deventer und seine Partnerin Antje, Juni 2024

Instagram / antjezinnow Felix van Deventer und seine Freundin Antje

