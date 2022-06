Felix van Deventer (26) spricht endlich Klartext! Nachdem es monatelang Gerüchte gegeben hatte, dass der GZSZ-Star und seine Partnerin Antje Zinnow eine Krise haben sollen, bezog er diese Woche in einem Interview Stellung. Zwar traf er hier keine eindeutige Aussage, aber es hörte sich bei dem Schauspieler nicht so an, als wäre bei ihm und der Mutter seines Kindes alles in Ordnung. Jetzt enthüllte Felix überraschend: Antje und er sind doch noch zusammen!

Im RTL-Interview betonte er jetzt auf die Krisengerüchte angesprochen: "Wir sind ein Paar – und das schon seit vielen Jahren. Ich habe nie ein Gerücht bestätigt." Das ist wohl ein eindeutiges Statement! Weitere Details gab Felix nicht preis – und hat es auch nicht mehr vor: "Wir halten unser Leben sehr privat und das finde ich auch ganz gut so und so soll das auch bleiben", stellte der Serien-Star klar.

Das klang vor ein paar Tagen im Bild-Interview noch ganz anders: "Wir werden immer eine Familie bleiben! Und jetzt kann sich jeder seinen Teil denken", beteuerte Felix. Dieses Statement hörte sich noch mächtig nach Krise an... Gut möglich, dass die beiden ihre Probleme inzwischen lösen konnten.

Anzeige

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer mit seinem Sohn

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Felix van Deventer, Schauspieler

Anzeige

ActionPress Felix van Deventer, GZSZ-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de