Keine Krise: Felix van Deventer macht Antje Liebeserklärung

Felix van Deventer (26) gibt den Gerüchten keine Chance! Im Sommer vergangenen Jahres wunderten sich nicht wenige Fans des GZSZ-Stars: Denn plötzlich fehlten auf seinem Social-Media-Kanal zahlreiche gemeinsame Fotos mit seiner Partnerin Antje Zinnow. Monatelang wurde daraufhin über eine mögliche Trennung der beiden spekuliert. Vor wenigen Wochen dementierte der Serienstar das in einem Statement – und legt jetzt mit einer süßen Liebeserklärung nach!

In seiner Instagram-Story widmete Felix seiner Liebsten nun nämlich ganz besondere Worte: "'Auf und Ab' beschreibt uns gut, doch nie haben wir uns aus den Augen verloren!" Den Gerüchten um eine Beziehungskrise erteilte er dabei eine klare Abfuhr: "Du gehörst zu mir wie ich zu dir, geprägt von all dem, was wir zusammen durchstehen."

Für die Mutter seines Sohnes fand der Schauspieler emotionale Worte – sie habe die Familie komplettiert: "Was bist du für eine tolle Frau? Mit keiner Silbe könnte man das formulieren." Seine Nachricht rundete Felix mit einem weißen Herz-Emoji und einem Unendlichkeitssymbol ab.

ActionPress Felix van Deventer, GZSZ-Darsteller

Instagram / antjezinnow Felix van Deventer und Antje Zinnow im Januar 2019

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer mit seinem Sohn

