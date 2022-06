Bestätigt Felix van Deventer (26) damit die Trennung von seiner Freundin Antje Zinnow? Bereits im vergangenen Sommer hatte es Gerüchte gegeben, dass der GZSZ-Star und seine Partnerin in einer Krise stecken könnten: Vom Profil des Schauspielers waren alle gemeinsamen Paarbilder verschwunden. Felix äußerte sich nie zu den Spekulationen – bis jetzt: Im Rahmen eines Interviews fürs RTL Turmspringen redete der Fernsehstar mehr oder weniger Tacheles!

Heute Abend tritt er mit seinem Serienkollegen Felix von Jascheroff (39) im Synchronspringen beim "RTL Turmspringen" an. Bild sprach ihn in einem Interview dazu auch auf die Gerüchte an, bei ihm und seiner Antje sei alles aus und vorbei. Darauf entgegnete der einstige Dschungelcamp-Bewohner: "Ich habe eine Trennung bisher nicht bestätigt und möchte mein Privatleben auch eigentlich gerne privat halten. Aber eines kann ich sagen: Wir werden immer eine Familie bleiben! Und jetzt kann sich jeder seinen Teil denken."

Vor rund drei Jahren waren der TV-Darsteller und seine Antje das erste Mal Eltern geworden. Doch auch seinen kleinen Sohn Noah hält Felix mittlerweile komplett aus Social Media heraus. Ob der GZSZ-Star irgendwann doch noch eine Trennung bestätigt, bleibt abzuwarten. Heute Abend stürzt sich das Nordlicht erstmal vom Sprungturm.

Timm, Michael / ActionPress Felix van Deventer, Schauspieler

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer mit seinem Sohn

Bieber, Tamara / ActionPress Felix van Deventer, GZSZ-Star

