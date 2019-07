Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack: Janni (28) und Peer Kusmagk (44) sind zum zweiten Mal Eltern geworden – und das bereits vor zwei Wochen! Zunächst behielt das TV-Couple die Geburt seiner Tochter für sich und führte die Follower mit Social-Media-Postings in die Irre. Die süße Nachricht verkündeten die Zweifach-Eltern diese Woche schließlich in einem Interview. Nun meldeten sich Janni und Peer auch im Netz zu Wort und richteten ein paar Zeilen an ihre Community!

"Wir freuen uns, zu verkünden, das Janni und ich ein kleines Mädchen bekommen haben", schrieb Peer auf seinem Instagram-Account. Sie hätten ein gesundes, kleines Töchterchen bekommen und Mutter und Kind gehe es gut. Janni postete ebenfalls einen Social-Media-Beitrag auf der Foto- und Videoplattform: "Unsere Tochter ist da. Danke, dass Ihr alle so mitgefiebert habt." Aktuell würden sie diese magische Zeit in vollen Zügen genießen. Zu den Postings veröffentlichten Mama und Papa Kusmagk jeweils das gleiche Bild: Sie sitzen im Zimmer ihres Töchterleins, während ihr Sohn Emil-Ocean (1) auf einer Tafel den Namen seiner Schwester schreibt.

Das Nesthäkchen der Familie heißt Yoko. Der Name kommt aus dem Japanischen und bedeutet: "Kind der Sonne und des Meeres". "Wir saßen im Garten und haben überlegt, wie wir unsere Tochter nennen können, damit wir bereit sind, wenn sie kommt", erinnerte sich Janni im Bunte-Interview. Und plötzlich sei der Name da gewesen.

