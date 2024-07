Erneuter Umzug: Janni und Peer Kusmagk leben nun in Dänemark

Für Peer (49) und Janni Kusmagk (33) beginnt ein neuer Lebensabschnitt! Gemeinsam mit ihren drei Kindern sind die beiden von Mallorca nach Dänemark gezogen. Bereits vor einigen Monaten erwarben die Ex-Profisurferin und der Moderator dort eine Immobilie. Nachdem vor allem Peer das Anwesen in den vergangenen Monaten renoviert hatte, ist die kleine Familie vor wenigen Tagen dann endlich in ihre neue Bleibe gezogen – das zeigt Janni stolz auf ihrem Instagram-Account. In ihrer neuen Heimat warten noch einige Projekte auf Janni und Peer, denn auf ihrem Anwesen haben sie einen weitläufigen Garten und Schafe, um die sie sich kümmern müssen. Doch auch die Renovierungsarbeiten sind noch nicht gänzlich abgeschlossen.

In den vergangenen Jahren zog die Familie schon öfter um. 2021 entschieden sie sich, auf Mallorca ihr Eigenheim zu gründen – doch verschiedene Gründe bewegten sie immer wieder dazu, auf der Insel umzuziehen. Dann trafen sie die Entscheidung, komplett wegzuziehen und sich Häuser in Dänemark anzuschauen, wie die 33-Jährige auf ihrem Social-Media-Account verriet: "Sollten wir wirklich ein Haus finden, das uns anspricht, könnte es relativ schnell gehen. Aber auch dann haben wir noch nicht beschlossen, ob es nur ein Sommerhaus wird und wir im Winter reisen oder ob wir komplett herziehen."

Durch den Umzug nach Dänemark hatte sich die Dreifachmama des Öfteren alleine um die Kinderbetreuung gekümmert. In den sozialen Medien teilte sie mit ihren Followern: "Es gibt Tage, da hat man als Mama alleine mit den Kids das Gefühl, alles einigermaßen unter Kontrolle zu haben. [...] Und dann gibt es Tage wie heute: Ich bin absolut in Unterzahl und habe hier null Chance, auch nur ansatzweise irgendwas durchzusetzen." 2017 hatten sie ihr erstes gemeinsames Kind Emil Ocean bekommen. Nur zwei Jahre später folgte dann ihre kleine Tochter Yoko – 2021 kam ihr drittes Kind Merlin auf die Welt.

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kids im Dezember 2022

