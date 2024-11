Peer Kusmagk und Janni äußern sich zu Gewalt in ihrer Ehe

Aktuell sind Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) aufgrund von Gewaltvorfällen innerhalb ihrer Beziehung in aller Munde. Eine ähnliche unschöne Erfahrung haben die Fernsehbekanntheiten Peer Kusmagk (49) und Janni Kusmagk (34) in ihren eigenen vier Wänden bereits gemacht. Gegenüber RTL erklärt Peer bezüglich seiner unkontrollierten Emotionen reumütig: "Und dann hat sich diese Wut einfach entladen in psychischer Gewalt, indem ich geschrien habe, indem ich Türen geknallt habe." Seine Frau schildert das Erlebte aus ihrer Sicht und betont: "Ja, also ich muss schon sagen, dass ich viel Angst hatte. Auch, dass diese Ausraster wieder passieren."

In Anbetracht der vergangenen Zwischenfälle gesteht der Schauspieler, dass er alles andere als stolz darauf sei: "Ist ja nicht so, dass ein Mann, der eine Frau anschreit oder sogar körperlich gewalttätig wird, sich danach gut fühlt. Du fühlst dich ja noch schlechter danach eigentlich, weil du weißt, du hast einen Fehler gemacht." Er betont in diesem Kontext jedoch, dass jeder eine Lösung finden kann. So half es den beiden in kritischen Momenten, sich zum Beispiel räumlich zu trennen.

Das Leben des offenen Ehepaares und ihrer drei Kinder ist offensichtlich nicht immer einfach. So erklärte Peer vor einigen Wochen, wie hart die vergangenen Monate für die gesamte Familie waren. Auf Instagram teilte der Fernsehstar ein Selfie mit seiner Partnerin vor einer idyllischen Landschaft, die allerdings einen irreführenden friedlichen Eindruck erweckte, da sie aufgrund ihres Umzugs nach Dänemark viel Stress aushalten mussten. Er gestand vollkommen ehrlich unter seinem Post: "Die letzten Monate haben meine Grenzen wirklich auf die Probe gestellt."

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk im September 2024

