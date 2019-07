Was für eine Überraschung: Peer (44) und Janni Kusmagk (28) sind schon längst Eltern geworden! In den vergangenen Tagen hatten sich die Fans des Paares schon gefragt, wann ihr zweites Kind endlich zur Welt kommen würde – immerhin präsentierte sich die Profi-Surferin bereits hochschwanger im Netz. Durch regelmäßige Postings via Social-Media schien es allerdings so, als würde der große Tag noch bevorstehen. Das hat sich jedoch als Trugschluss herausgestellt: Ihr Töchterchen ist schon da!

Ihr Sohn Emil-Ocean (1) darf sich nun großer Bruder nennen – und das schon seit knapp zwei Wochen. Wie Bunte nun berichtet kam die kleine Prinzessin bereits am 27. Juni zur Welt. Im Interview mit dem Magazin sprach die Zweifach-Mama von der schwierigen Geburt – elfeinhalb Stunden lag sie in den Wehen: "Leider wurden bei den Presswehen die Herztöne unserer Tochter schlecht und die Ärzte meinten, es gehe ihr nicht gut. Das war die gleiche Situation wie bei Emil-Ocean, bevor der Notkaiserschnitt durchgeführt wurde." Peer habe sie in der Situation sehr unterstützt – das Baby kam gesund und auf natürliche Weise zur Welt.

Peer kann sein Glück noch gar nicht fassen: "Unbeschreiblich! Das ist die schönste Zeit unseres Lebens. Ich kann gar nicht aufhören, meine Tochter anzuhimmeln." Das stimme, bestätigte seine Frau, außerdem seien sie überglücklich.

