Janni Kusmagk fällt Kinderbetreuung alleine manchmal schwer

Bei Janni Kusmagk (33) und ihrem Ehemann Peer (48) gibt es auch mal Tage, an denen ein Elternteil alleine auf die Kids aufpassen muss. In den sozialen Netzwerken teilen die Dreifacheltern gerne ihren Familienalltag. Dabei spricht Janni auch über Probleme in der Kindererziehung, wie sie in ihrer Instagram-Story teilt: "Es gibt Tage, da hat man als Mama alleine mit den Kids das Gefühl, alles einigermaßen unter Kontrolle zu haben. [...] Und dann gibt es Tage wie heute: Ich bin absolut in Unterzahl und habe hier null Chance, auch nur ansatzweise irgendwas durchzusetzen."

Nach zwei Jahren Mallorca zieht es die Familie weiter nach Dänemark. Dort wollen sie sich ein Haus kaufen und ihre neue Heimat finden. Durch die ganzen Vorbereitungen und den Umzugsstress verbringt die Profi-Surferin aktuell sehr viel Zeit mit ihren drei Kindern alleine. Mit den Söhnen Emil Ocean, Yoko und Merlin erlebt Janni viel, wie sie auf der Plattform teilt: "Wir haben gestern die Zahnbürste vom Kleinsten verloren und wollten heute eine neue kaufen. Wir sind in einem überdimensionalen Store gelandet – wir kamen raus mit Elsa-Cappies, Elsa-Perücken, einem Einhornbadeanzug, blinkenden Schuhen und Badehosen mit Quallen drauf." Dass nicht immer alles nach Plan läuft, sei völlig normal in einer Familie.

In der Familie kann es aber auch mal kriseln. "Das siebte Jahr unserer Beziehung und das dritte Kind, das hat uns echt aus der Bahn geworfen", gesteht Janni auf Social Media. Das Paar, das seit 2017 verheiratet ist, verstummte und sprach nicht über die Probleme. Mehrere gesundheitliche Probleme brachten die Beziehung zudem ins Schwanken – letztlich bekamen sie die Kurve und wagen nun den Neuanfang in Dänemark.

Anzeige Anzeige

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Janni auch Herausforderungen in der Kinderbetreuung teilt? Sehr gut, das ist ehrlich von ihr! Mir wäre das zu unangenehm... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de