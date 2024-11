Für ein TV-Projekt: Janni Kusmagk nimmt Abschied von Peer

Am Morgen des 21. November 2024 teilte Janni Kusmagk (34) eine bewegende Nachricht mit ihren Followern auf Instagram. Ihr Ehemann, der Moderator und Schauspieler Peer Kusmagk (49), sei für mehrere Tage zu einem neuen TV-Projekt aufgebrochen. Der Abschied fiel der ganzen Familie schwer. "Ich wünsche mir von euch etwas Kraft und starke Nerven", schrieb die dreifache Mutter und ehemalige Profisportlerin in ihrer Story und beschrieb die emotionalen Momente, als Peer das Haus verließ.

Kurz vor seiner Abreise habe Peer noch alle Hände voll zu tun gehabt. Die Heizung im neuen Zuhause in Dänemark sei in der Nacht zuvor ausgefallen, und er habe sich noch um die Reparatur gekümmert. Zudem erledigte er noch Einkäufe für die Familie, um sie während seiner Abwesenheit bestens versorgt zu wissen. Eines der Kinder hätte den Vater nicht gehen lassen wollen und verstand nicht, warum sie nicht alle gemeinsam reisen konnten. Inmitten des Trubels habe Peer auch noch seine Tasche mit wichtigen Reisedokumenten verlegt, fand sie aber rechtzeitig wieder. "Am Ende hat alles noch geklappt", erzählte Janni erleichtert, betonte jedoch, wie intensiv der Abschied für alle gewesen sei.

Seit einigen Wochen lebt die Familie Kusmagk mit ihren drei Kindern Emil-Ocean (7), Yoko (5) und Merlin (3) in ihrer neuen Wahlheimat Dänemark. Zuvor waren Janni und Peer viel unterwegs gewesen, haben auf Mallorca gelebt und Station auf Sylt und Fehmarn gemacht. Das Paar, das seit 2016 verheiratet ist, genießt das Leben in der Natur und die gemeinsame Zeit als Familie. Ob Dänemark nun ihr dauerhaftes Zuhause wird oder sie weiterhin die Welt bereisen, haben sie noch nicht entschieden. "Alles ist offen und wir sind gespannt", ließ Janni ihre Fans wissen und blickt optimistisch in die Zukunft.

Anzeige Anzeige

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige