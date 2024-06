Nach Hundeattacke auf Sohn: Janni Kusmagk verletzte sich

Janni Kusmagk (33) gibt private Einblicke, was die vergangenen Tage anbelangt. Denn die waren alles andere als leicht für die deutsche Surferin. In ihrer Story auf Instagram erzählt sie: "Gestern war für mich ein schwieriger Tag. [...] Es ist unerwartet ein Unfall passiert. Ich hatte eine Verletzung an der Nase. Da ich eine Gerinnungsstörung habe, hat es nicht aufgehört zu bluten." Doch das war nicht alles: Während eines Strandspaziergangs ereignete sich ein weiterer erschreckender Vorfall. Die Dreifachmama erinnert sich: "Ein Hund ist auf unseren Kleinsten draufgesprungen. Ich konnte so schnell gar nicht schalten, bin aber dazwischen – habe irgendwie mit Gesten versucht, den Hund zu verjagen."

Ihr Sohn sei glücklicherweise nicht verletzt worden. Dennoch sitze der Schock tief. Janni verrät: "Es ist nichts passiert, aber andererseits ist auch viel passiert. Weil es natürlich ein riesiger Schreck war und die Leute nicht einsichtig waren." Laut der 33-Jährigen sei der Hund nicht angeleint gewesen, obwohl dies an dem Strand durch eine Beschilderung vorgeschrieben sei. "Ich habe im Nachhinein gedacht, vielleicht hätte ich doch die Polizei rufen sollen", überlegt die Frau von Peer Kusmagk (49).

Der Unfall an ihrer Nase stellte Janni vor eine besonders schwere Aufgabe: "Dieser Druck oder die Verantwortung, alleine da zu sein für drei Kinder. Es war nicht nur das Körperliche, dass etwas nicht mehr aufhört zu bluten, sondern auch die Verantwortung und dass ich nicht da sein konnte für die Kinder", reflektiert sie. Bereits in der Vergangenheit sprach die Blondine offen darüber, wie sehr die alleinige Betreuung der Kids oftmals an ihren Kräften zehrt. Durch den Umzug nach Dänemark muss sich die Schönheit häufiger ohne ihren Partner um den gemeinsamen Nachwuchs kümmern.

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk, Surferin

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

