Schon bald verzaubert Farid auch die ProSieben-Zuschauer! Der Magier aus Hagen steht bereits seit seinem 15. Lebensjahr auf der Bühne. Seit er in der Castingshow "The next Uri (72) Geller" 2008 auf dem zweiten Platz landete, ist er auch einem größeren Publikum bekannt. Mit "Magic Unplugged" besitzt er auf Sky zudem eine eigene Sendung. Nun kommt eine weitere Show für den 38-Jährigen hinzu: Im Spätsommer startet "Farids Magische 13".

Die Sendung wird ab dem 20. August jeweils donnerstags ab 20.15 auf ProSieben zu sehen sein, wie Quotenmeter berichtet. Farid stellt in drei Ausgaben seine Zauberkünste unter Beweis: In Folge eins soll es um die gefährlichsten Illusionen der Welt gehen. In der darauffolgenden Woche widmet sich der Zauberkünstler der besten Street Magic. Die letzte Folge dreht sich schließlich um die verrücktesten Illusionen.

Für die Show geht Farid auf eine große Reise: In Ungarn begibt er sich auf die Spuren des Entfesselungskünstlers Houdini, in Las Vegas nimmt er weltberühmte Kollegen unter die Lupe. Darüber hinaus soll es diverse Promi-Auftritte geben.

obs/Sky Deutschland/Gert Krautbauer Zauberkünstler Farid

Anzeige

Becher/WENN.com Farid in der NDR Talkshow

Anzeige

Instagram / illusionistfarid Illusionist Farid in der Wüste

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de