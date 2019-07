Schocknachricht für die Box-Welt! Pernell Whitaker gewann Weltmeistertitel in vier verschiedenen Gewichten: leicht, leichtes Weltergewicht, Weltergewicht und leichtes Mittelgewicht – mit dieser Bilanz gilt er bis heute als Legende. Nachdem er 1999 seine Karriere beendet hatte, wurde es allerdings ruhig um ihn. Nun gibt es traurige Nachrichten von dem ehemaligen Profi-Sportler: Pernell kam am Sonntagabend bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Er wurde nur 55 Jahre alt.

Gegen 22:04 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Mann an einer Kreuzung in Virginia Beach angefahren worden sein soll. Wie TMZ Sports durch Quellen zugetragen wurde, soll es sich bei dem Opfer um Pernell handeln. Seine Verletzungen sollen so stark gewesen sein, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

Pernell hinterlässt seine vier Kinder Dominique, Dantavious, Devon und Tiara. Sein fünftes Kind Pernell Jr. starb im Jahr 2015 im Alter von 31 Jahren an Krebs.

Getty Images Pernell Whitaker nach einem Kampf in Las Vegas, 1997

Getty Images Pernell Whitaker in Los Angeles, 2011

Getty Images Andre Pestriaeu und Pernell Whitaker im Ring



