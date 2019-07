Bereits seit mehreren Tagen ist Charles Levin verschwunden. Sein Sohn meldete ihn vor über einer Woche als vermisst. Zuletzt hatten Ermittler das Auto des Schauspielers, der unter anderem aus TV-Serien wie "Night Court" oder Seinfeld bekannt ist, gefunden. Ein weiterer Fund unweit des Wagens gibt jetzt Anlass zu der Annahme, dass der Seriendarsteller tot ist: Es wurden Leichenteile entdeckt, die laut Auskunft der Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit von Charles stammen.

Wie der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet, wird seit über einer Woche nach dem 70-Jährigen gesucht – vergangenen Samstag fanden Einsatzkräfte schließlich Charles' Auto auf einer entlegenen, nahezu unbefahrbaren Straße im US-Bundesstaat Oregon. Der Wagen war Berichten zufolge stark beschädigt, sein Hund Boo Bear lag tot im Inneren des Fahrzeugs. Jetzt fanden die Ermittler zudem menschliche Überreste in der Nähe des Autos. "Aufgrund der Umstände ist es sehr wahrscheinlich, dass die Überreste zu Charles Levin gehören", wird ein Polizeisprecher zitiert. Die Funde werden nun durch einen Gerichtsmediziner untersucht.

Neben seinen zahlreichen Auftritten in US-amerikanischen Serien war Charles auch in einer Vielzahl von Filmen zu sehen: Er spielte unter anderem an der Seite von Woody Allen (83) in "Der Stadtneurotiker" mit oder in dem Film "Der verrückte mit dem Geigenkasten" mit Tom Hanks (63).

ActionPress / EVERETT COLLECTION, INC. Jerry Seinfeld und Charles Levin in den 90er Jahren

ActionPress / United Archives GmbH "Seinfeld"-Darsteller Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Jim Fowler, Arabella Field

Getty Images Woody Allen im November 2017

