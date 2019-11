Wie kam es zu seinem Tod? Anfang Juli wurde der ehemalige Seinfeld-Darsteller Charles Levin als vermisst gemeldet – einige Tage später kam dann die schreckliche Nachricht: Die Leiche des 70-Jährigen wurde im US-Bundesstaat Oregon gefunden, sein Auto war schwer beschädigt. Mehr war zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt – das hat sich inzwischen geändert. Nun kamen neue Details zu diesem schrecklichen Vorfall ans Licht!

Daily Mail veröffentlichte diese Woche einen Bericht der Polizeibehörde Grants Pass Department of Public Safety zum Tod des verstorbenen Schauspielers: Laut dieses Dokuments wurde die Leiche von Charles Levin am 13. Juli entdeckt, nachdem er am 8. Juli von seinem Sohn als vermisst gemeldet worden war. Weiter zitiert das Online-Portal, dass es Anzeichen von Tierfraß gegeben hätte – wahrscheinlich in Form von Truthahngeiern. Die Behörden hätten zahnärztliche Unterlagen verwendet, um seinen Körper zu identifizieren. Außerdem wurde sein Tod als Unfall eingestuft.

Darüber hinaus meldete sich ein Zeuge zu Wort: "Es sah so aus, als würde er versuchen, einen Rückweg zum Grants Pass zu nehmen. Aber die Straße, die er hinunterging, war abgelegen und hat keine Schilder. Es ist leicht, sich zu verirren, und GPS funktioniert nicht." Der Wagen des TV-Darstellers sei ziemlich beschädigt gewesen und habe an einer abgelegenen Stelle gestanden.

ActionPress / United Archives GmbH "Seinfeld"-Darsteller Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Jim Fowler, Arabella Field

ActionPress / EVERETT COLLECTION, INC. Jerry Seinfeld und Charles Levin in den 90er Jahren

