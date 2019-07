Schwere Vorwürfe gegen The Bachelor-Erfinder Mike Fleiss: Er soll seine schwangere Frau Laura angegriffen haben! Seit 2014 ist der US-Produzent mit der einstigen Schönheitskönigin verheiratet. Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Sohn und entdeckte kürzlich, dass ein zweites Baby auf dem Weg ist. Diese Schwangerschaft schien Mike jedoch gar nicht zu passen: Angeblich wollte er seine Frau zu einem Abbruch drängen und soll dabei handgreiflich geworden sein.

Am Dienstag habe Laura Kaeppeler wegen häuslicher Gewalt einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung im Eilverfahren eingereicht, berichtet The Blast unter Berufung auf vorliegende Dokumente. Die 31-Jährige behaupte in den Unterlagen, der TV-Autor habe sie in ihrem Haus auf Hawaii nach einem Streit angegriffen und legte auch Fotos einer Überwachungskamera vor. "Als wir in unserem Haus in Kauai waren, hat Mike gefordert, dass ich abtreiben lasse. Unser Sohn Ben war im Haus, saß in einem Raum in der Nähe. Mike hat zu mir gesagt: 'Wenn du eine Abtreibung vornehmen lässt, können wir einfach wieder so sein, wie wir waren'", werden die Schilderungen der früheren Miss America zitiert.

Schon vor und während ihrer Ehe habe Mike ihr immer wieder gesagt, er wolle nur einmal gemeinsamen Nachwuchs – und das auch nur, weil der 55-Jährige seiner 24 Jahre jüngeren Gattin noch ihren Kinderwunsch erfüllen wollte. "Mike hat mich während unserer Ehe immer wieder mit Worten verletzt, doch in den vergangenen Wochen wurde er wütend, weil ich mit unserem zweiten Kind schwanger bin", erklärte Laura, die aktuell in der zehnten Woche schwanger ist, in den Dokumenten. Vor wenigen Tagen soll sie zudem die Scheidung eingereicht haben.

Getty Images Mike Fleiss auf einer Premierenfeier im April 2014

Getty Images Laura und Mike Fleiss auf einem Event in New York, April 2014

Getty Images Laura Kaeppeler (4.v.l.) mit Mike Fleiss (3.v.r.) bei der Wahl zur Miss America 2012



