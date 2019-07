Für den US-YouTube-Star Ray Diaz sieht es nicht gut aus. Vor rund einer Woche erhob eine 17-Jährige schwere Anschuldigungen gegen den 33-jährigen Netzstar: Ein Jahr sollen sich der Teenager und der Schauspieler gedatet haben. In dieser Zeit soll es immer wieder zu verbalem und physischem Missbrauch gekommen sein, wie das Mädchen behauptete. Nun wurde der Influencer festgenommen und muss sich einer Anklage stellen!

Wie People berichtet, wurde Ray bereits vergangene Woche inhaftiert und des sexuellen Übergriffs angeklagt: Am Freitagnachmittag hatten die Behörden den Zugriff in San Diego erteilt. Das bestätigte das Los Angeles Police Department nun via Twitter. Man sei aufgrund der Aussagen der 17-Jährigen auf Ray aufmerksam geworden und werde den Sachverhalt nun weiter prüfen. Bisher wurden noch keine Einzelheiten über die genauen Anklagepunkte veröffentlicht. Gegen eine Kaution von 500.000 Dollar konnte der Leinwandstar allerdings schon wieder freikommen.

Das Opfer hatte vor wenigen Tagen dem Sender CBS News ein Interview gegeben, nachdem sie bereits Videos auf ihren Social-Media-Accounts veröffentlicht hatte, die Ray als eine gewalttätige Person entlarven sollten. "Ich hatte einfach so eine Angst vor ihm, weil er mich angeschrien hat. Es war immer mein Fehler, wenn jemand herausfand, dass wir daten. Er hat mich dann stundenlang fertiggemacht", hatte sie berichtet. Ray versuchte wenig später, die Anschuldigungen in einem Video herunterzuspielen. Der Polizei scheint aber allein schon das sexuelle Verhältnis zu einer Minderjährigen Grund genug für einen Haftbefehl gegeben zu haben.

Getty Images Ray Diaz, Schauspieler

Getty Images Ray Diaz, Social-Media-Star

Getty Images Ray Diaz, Influencer

