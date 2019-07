Traurige Nachrichten aus der TV-Welt! Der Name Warren Appleby dürfte den meisten Serien-Fans auf Anhieb erst mal kein Begriff sein. Dabei arbeitete der Stunt-Koordinator bereits seit etwa 25 Jahren an mehreren erfolgreichen TV- und Kinoproduktionen mit. Zuletzt war er für die Oscar-Sensation "The Shape of Water" und die DC-Serie "Titans" tätig. Nun ist Warren bei einem Unfall am "Titans"-Set verstorben!

Wie Just Jared berichtet, arbeitete Warren gerade an einem Special-Effects-Dreh. Er probte einen Auto-Stunt, als sich plötzlich ein Teil des Wagens löste und ihn traf. Für Warren kam jede Hilfe zu spät. Andere Crew-Mitglieder sind aber offenbar nicht zu Schaden gekommen. Die Dreharbeiten zu der Hit-Show wurden nun für zwei Tage auf Eis gelegt.

In einem Statement teilten die Produzenten bereits mit, wie sehr sie unter Warrens Verlust leiden: "Unsere Herzen sind gebrochen und wir sind am Boden zerstört von dem Tod unseres geschätzten Kollegen Warren Appleby [...] Warren wurde von jedem, der in seiner 25-jährigen, beeindruckenden Fernseh- und Filmkarriere mit ihm gearbeitet hat, geliebt."

SIPA PRESS/ Action Press Filmplakat von "Shape of Water"

Netflix Szene aus der Serie "Titans"

Getty Images Das Produktionsteam von "Shape of Water" bei der Oscar-Verleihung 2018



