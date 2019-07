Traurige Nachrichten für alle Fans des Tennissports: Der ehemalige Wimbledon-Sieger Peter McNamara ist tot. Der begabte Doppelspieler gewann 1980 und 1982 mit seinem australischen Landsmann Paul McNamee Wimbledon und 1979 die Australien Open. Die beiden wurden mit dem Spitznamen die "Super Macs" bekannt und holten zusammen 14 Siege im Doppel. Gemeinsame Matches wird es in Zukunft aber nicht mehr geben – Peter ist im Alter von 64 Jahren verstorben.

Ein Freund der Familie gab diese traurige Nachricht im Auftrag von Peters Ehefrau Petra laut The Guardian bekannt. So verstarb die Sportlegende am vergangenen Samstag aufgrund von Prostatakrebs. Der Tennisspieler hinterlässt nicht nur Frau und Kinder, sondern auch einige Enkelkinder. 1983 erreichte der Familienvater mit dem siebten Platz seine höchste Platzierung in der Einzel-Weltrangliste.

Sein damaliger Doppelpartner Paul verlieh seiner Trauer via Twitter Ausdruck: "Kaum zu glauben, dass Macca nach 50 Jahren Freundschaft gegangen ist. Ein Toast auf diesen großartigen Zeitgenossen." Auch Boris Becker (51) äußerte sich über das soziale Netzwerk: "Er war einer der guten Typen im Tennis! Mein Beileid für seine Familie." Mit dem Tod von Peter verlässt ein großer Spieler den Platz.

Getty Images Peter McNamara bei einem Tennisspiel 2014

Getty Images Peter McNamara, Tennisspieler

Getty Images Peter McNamara, Tennisspieler



