Ingo (28) und Annika haben sich eine Auszeit genommen und sind zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub geflogen! Anfang Juni feierten der Schwiegertochter gesucht-Kultkandidat und seine Herzdame ihren Jahrestag – seit etwas mehr als einem Jahr ist das Paar nun schon zusammen. Grund genug, um einmal gemeinsam dem Alltag zu entfliehen. Bei einem romantischen Turtel-Trip ließen Ingo und Annika die Seele baumeln.

Die viertägige Urlaubsreise führte das TV-Paar in die Schweiz! Dort wurden die beiden Düsseldorfer von ihrem Kuppelshow-Kollegen und langjährigen Freund Benjamin in Empfang genommen. "Benjamin hat uns den Thunsee gezeigt, das war sehr toll und dann den Blausee und die Aaresschlucht", schwärmte Annika gegenüber Promiflash von ihrem privaten Touristenführer und der traumhaften Schweizer Landschaft. "Das muss man mal gesehen haben, so faszinierend." Auch Benjamin schien den Besuch sehr genossen zu haben: "Es war kurz, aber schön. Wir haben gemerkt, dass wir wirklich Best Friends sind."

Doch während ihrer Auszeit hatten Ingo und Annika offenbar auch einen straffen Zeitplan, wie die beiden verrieten. Blieb da überhaupt noch Platz für Zweisamkeit? "Ja, wenn wir abends im Hotel waren", so Annikas Antwort. Sie freue sich jedenfalls auf weitere Urlaube mit ihrem Schatz. "Nächstes Jahr gehen wir für ein oder zwei Wochen in die Schweiz, das steht fest", lauten die Pläne der beiden TV-Gesichter.

Promiflash Ingo und seine Freundin Annika

Von Benjamin zugeschickt bekommen Benjamin, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat

Von Benjamin zugeschickt bekommen Ingo, Benjamin und Annika an einem See in der Schweiz, Juli 2019

