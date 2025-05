Ring mit Gravur: Fans sauer auf Schwiegertochter-Ingos Ex

Annika Peters, die Noch-Ehefrau des Reality-TV-Stars Ingo Peters (34), sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Post für Empörung. Die Influencerin veröffentlichte ein Bild eines gravierten Rings, der offensichtlich von ihrem neuen Partner Daniel stammt. Die Inschrift des Schmuckstücks zeigt die Worte "Daniel und Annika. 10.05.25", was viele ihrer Follower zu der Annahme bringt, dass es sich hierbei um ein Verlobungsgeschenk handeln könnte. Begleitend zu dem Foto schrieb Annika: "Überraschung gelungen. Ring mit Gravur. Danke, mein Schatz. Ich liebe dich." Die Fans reagieren enttäuscht und äußern unter anderem, dass ihr Verhalten "respektlos" gegenüber ihrem Ex sei.

Vor allem der Umstand, dass Annika und Ingo formell noch verheiratet sind, wird in den Kommentaren kritisch hinterfragt. Einige werfen der Influencerin vor, mit ihren Beiträgen bewusst zu provozieren und Ingo gezielt verletzen zu wollen. "Finde ich echt drüber! Ihr seid noch verheiratet. Das hat auch was mit Respekt dem Ex gegenüber zu tun", schreibt ein User. Ein anderer Kommentar lautet wiederum: "Alles so überstürzt. Hauptsache Sendezeit." Bislang äußerte sich Annika nicht weiter zu den Vorwürfen ihrer Community, heizt mit dem Bild jedoch weitere Spekulationen um den Status ihrer neuen Beziehung an.

Annika hatte vor Kurzem bereits via Social Media bekannt gegeben, dass sie und Daniel sich nach 15 Jahren wiedergefunden haben. Sie erwähnte zudem, dass das Paar nun für immer zusammenbleiben wolle. Während Annika ihre neue Liebe öffentlich im Netz zelebriert, kehrt sich das Stimmungsbild ihrer Follower zunehmend ins Negative. Auch ihr einstiger Partner Ingo, der durch Schwiegertochter gesucht bekannt wurde, ist nicht gut auf sie zu sprechen: Er wirft seiner Ex vor, dass sie ihn mit Daniel betrogen hat.

Instagram / annikapeters90 Ring von Influencerin Annika Peters

Instagram / annikapeters90 Annika Peters und ihr neuer Partner Daniel

