Nach Annika: Wird Ingo Peters Familie wieder zusammenfinden?

Reality-TV-Star Ingo Peters (34), bekannt aus der Sendung Schwiegertochter gesucht, steckt mitten in einer emotionalen Krise: Seine Ehefrau Annika forderte die Scheidung und verlobte sich angeblich kurz darauf mit einem ihrer Ex-Partner. Nun wirft die Nachricht über die plötzliche Trennung aber nicht nur Fragen zu Ingos Liebesleben auf – auch die familiäre Situation mit seinen Eltern Lutz (63) und Stups interessiert Fans des einst eingeschworenen Trios brennend. Auf die Frage, ob eine Versöhnung jetzt möglich sei, äußerte sich der Katzenliebhaber gegenüber RTL aber eher zurückhaltend: "Na ja, mal abwarten. Seit dem Vorfall vor unserer Hochzeit 2022 haben wir keinen Kontakt mehr."

Der damals hitzige Familienstreit soll seinen Ursprung in Vorwürfen gegen Ingos Vater Lutz gehabt haben, der Annika unfair behandelt haben soll. In sozialen Medien behaupteten Ingo und seine damalige Herzensdame im Anschluss sogar, Mutter Stups habe Annika bespuckt und geschlagen. Diese Anschuldigungen führten letztendlich dazu, dass Ingo und Annika seine Eltern nicht zu ihrer Hochzeit einluden. Die Spannungen eskalierten weiter, bis Stups öffentlich polterte: "Es tut mir leid, aber ich habe keinen Sohn mehr." Angesichts solcher Worte scheint eine Versöhnung in weiter Ferne.

Ingo wurde 2013 durch die RTL-Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" zum Kultkandidaten – stets im Schlepptau: seine Eltern Lutz und Stups. Das Trio galt lange als unzertrennlich, doch die einst herzlichen Auftritte wichen bitteren Vorwürfen und öffentlicher Abrechnung. Immer wieder teilte Ingo in Interviews gegen seine Familie aus. Besonders drastisch wurde es auf dem YouTube-Kanal KlarText: Dort ließ er durchblicken, dass er den Tod seiner Eltern regelrecht begrüßen würde. Eine Aussage, die tief sitzt. Ob es bei einem derartigen Zerwürfnis noch Raum für eine Annäherung gibt, steht in den Sternen.

Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf

Instagram / ingonator_official Ingo und seine Frau Annika im Oktober 2024

