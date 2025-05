"Den will keiner": Annika schießt heftig gegen Ex Ingo

Annika und Ingo (34) Peters, bekannt aus der Reality-TV-Welt, haben kürzlich das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben, doch ruhig bleibt es zwischen den beiden nicht. Ingo hatte in einem Interview geäußert, dass Annika ihrem neuen Partner mit ihm untreu gewesen sei. Diese Behauptung brachte Annika dazu, auf Instagram mit deutlichen Worten gegen ihren Ex auszuholen. "Mir platzt der Kragen. Warum sagt man nicht einfach, wie es war?", wetterte sie und wies die Fremdgehvorwürfe als falsch zurück. Annika ging in ihrem Post noch weiter und beschrieb einschneidende Erlebnisse aus der Zeit mit ihrem Ex-Mann.

Die Reality-TV-Darstellerin gab an, dass Ingo während der Beziehung oft Zeit vor seiner Playstation verbracht habe und sie sich wie seine Reinigungskraft gefühlt habe. Zudem machte sie ihm schwere Vorwürfe bezüglich seines Verhaltens, das von cholerischen Ausbrüchen begleitet gewesen sei: "Wenn etwas nicht so lief, wie er wollte, dann wurde er lauter und es flogen Sachen durch die Gegend." Annika betonte ferner, dass sie keine weiteren Berührungspunkte mit Ingo haben möchte und sich derzeit ausschließlich juristisch mit ihm auseinandersetze. Sie erklärte, bereits Strafanzeigen gegen ihn gestellt zu haben.

Bereits zuvor hatte Ingo in den sozialen Medien über das Beziehungsende gesprochen und dabei erkennen lassen, wie sehr ihn die Trennung mitgenommen habe. In der Vergangenheit hatten die beiden ihre Liebe immer wieder öffentlich gemacht, etwa durch gemeinsame TV-Auftritte. Doch wie Annika nun schildert, sei das Eheleben hinter den Kulissen von Problemen überschattet gewesen. Sie hofft, dass Ingo eines Tages eine Partnerin findet, die sich besser mit ihm arrangieren könne: "Ich hoffe einfach, dass die neue Freundin von ihm, wenn er denn mal eine findet, weil den will auch keine haben."

Instagram / annikapeters90 Annika, Ehefrau von "Schwiegertochter gesucht"-Ingo

Instagram / annikapeters90 Annika Peters und ihr neuer Partner Daniel

