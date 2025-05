Nach Ingo-Trennung: Ist Annika Peters etwa schon verlobt?

Ingo Peters (34) gab erst vor wenigen Tagen die Trennung von seiner Ehefrau Annika bekannt. Diese macht nun publik, schon wieder in festen Händen zu sein – und heizt sogar Gerüchte um eine Verlobung an. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Schwiegertochter gesucht-Bekanntheit Bilder, auf denen sie sich knutschend mit ihrem neuen Partner Daniel zeigt. Es ist allerdings ein anderer Schnappschuss, der für Gesprächsstoff sorgt: Auf einem Bild halten die beiden einander liebevoll die Hände, während sie verdächtige Ringe an ihren Fingern tragen. "Nach 15 Jahren haben wir wieder zueinandergefunden und dieses Mal für immer. Ich liebe dich", schreibt sie.

Während Annika ihr neues Liebesglück genießt, ist auch ihr Ex-Mann bereit für ein neues Kapitel in seinem Leben. Auch wenn Ingo zunächst sichtlich schockiert von dem Ehe-Aus war, machte er kurz darauf deutlich, nicht weiter trauern zu wollen und nach vorne zu schauen. "Ich möchte nicht so lange alleine bleiben, so drei, vier Monate", erklärte er in seiner Social-Media-Story und verriet, einen Aufruf im Netz starten zu wollen: "Der Ingonator ist wieder auf dem Markt, er ist wieder zu haben." Er könne sich zwar nicht vorstellen, sich direkt wieder in jemanden zu verlieben, aber habe Lust, jemand Neues kennenzulernen.

Die Nachricht über die Trennung der TV-Persönlichkeiten erhielten Fans vergangenes Wochenende. Ingo wandte sich im Netz an seine Follower und erklärte zutiefst erschüttert, dass er und Annika nicht länger zusammen sind. "Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass es mit mir und Annika aus ist. [...] Ich könnte heulen, ich könnte sauer sein, ich könnte alles... Sie hat keine Gefühle mehr für mich", berichtete er unter Tränen. Ihre Ehe endete demnach nicht in gegenseitigem Einvernehmen – sondern auf unschöne Weise. "Ich habe für dich meine eigene Familie hintergangen und immer zu dir gestanden. Und dann bekomme ich nur eine WhatsApp geschrieben, dass es aus ist?", schilderte der 34-Jährige.

Instagram / annikapeters90 Annika Peters und ihr neuer Partner Daniel

ActionPress/ Wehnert, Matthias "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Frau Annika

