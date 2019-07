Fans und Freunde trauern um Gabe Khouth! Der Schauspieler und Synchronsprecher hat eine lange Karriere hinter sich. Er spielte bereits in Filmen wie "Santa Baby" oder auch bei "Es" mit. Außerdem war er als Sneezy in der Serie "Once Upon A Time" zu sehen. Darüber hinaus konnten die Fans seine Stimme unter anderem in den Serien "Dragonball Z" und "X:Men Evolution" hören. Jetzt ist Gabe mit gerade einmal 46 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen!

Das berichtete sein Freund und Schauspiel-Kollege Peter Kelamis nun auf Twitter: "Am 23. Juli erlitt mein Freund Gabe Khouth offenbar einen Herzinfarkt, während er auf seinem Motorrad fuhr und starb daraufhin tragischerweise." Dazu postete er ein Bild seines Freundes und machte deutlich, wie sehr Gabe ihm am Herzen lag: "Gabe brachte immer jeden zum Lachen. Mein tiefstes Mitgefühl für seine Familie und Freunde."

Wenig später teilte Peter noch ein rührendes Video von Gabes Bruder Sam. Darin steht Sam auf einer dicht befahrenen Straße – offenbar der Unglücksort – und ermutigt Gabes Fans dazu, dort Blumen für ihn abzulegen. Dabei kann er seine Tränen kaum zurückhalten.

Twitter / gabekhouth Gabe Khouth, Schauspieler

Getty Images Peter Kelamis in Hollywood

Twitter / gabekhouth Gabe Khouth, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de