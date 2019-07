Ein Teenie, der Volksmusik über Thüringer Klöße singt – wie kam es bloß dazu? Vor nunmehr sieben Jahren landete Fritz Wagner mit seinem Lied über das traditionell thüringische Sonntagsmahl einen Überraschungs-Hit im Netz: Das zugehörige Video auf YouTube ist bis zum heutigen Tag über zehn Millionen mal aufgerufen worden und hat Tausende Kommentare erhalten. Wie kam der damals 13-Jährige auf die Idee zu dem Viral-Kracher?

Der Song über die kugelrunden Kartoffelspezialitäten wurde an ihn herangetragen, verriet der heute 20-Jährige im Promiflash-Interview. Früher habe er in einem Chor gesungen, vor dem Stimmbruch vor allem die hohen Lieder, doch das war eines Tages nicht mehr möglich – so kam er auf Schlager. Ein Produzent der Volksmusikgruppe Rennsteigspatzen, in der Fritz ebenfalls aktiv war, schlug ihm das Kloß-Lied vor. "Ich koche halt selber sehr gerne und deswegen kam er auf die Idee, dass wir doch das Lied gerne mal aufnehmen können", erinnerte sich der Hobbymusiker. Das entsprechende Video basiert auf einer Idee seiner Mutter, die mit dem Clip eigentlich nur ein paar Omis und Opis erfreuen wollte und damit eher unfreiwillig einen Netz-Hit erschaffen hat.

Privat hört Fritz übrigens ganz andere Musik: Pop, EDM und vor allem Justin Bieber (25) haben es dem Thüringer angetan. Als Jugendlicher habe er darüber nachgedacht, lieber diese Art von Songs zu machen, doch im Nachhinein ist er nun sicher, den richtigen Weg gegangen zu sein. "Ich habe schon mal probiert, so was in die Richtung zu machen, habe ich auch bei Auftritten gehabt. Ist aber nicht so – ich bin halt der Kloß-Fritz und damit verbindet man nun mal Schlager und Volksmusik", erzählte er.

Privat Fritz Wagner, Hobbymusiker

Privat Fritz Wagner, bekannt durch "Thüringer Klöße"

Promiflash Fritz Wagner im Promiflash-Interview im Juli 2019

