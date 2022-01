Er ist zurück! Vor zehn Jahren hat Fritz Wagner einen echten Kracher gelandet: Sein Song "Thüringer Klöße" ging im Netz viral und bescherte ihm damit seinen Durchbruch. Danach wurde es eher ruhig um den Sänger, doch damit ist jetzt Schluss. Mit der Teilnahme bei der diesjährigen Staffel von DSDS kehrte der gebürtige Suhlinger auf die Bühne zurück. Doch wie steht er eigentlich heute zu seinem Überraschungshit? Im Interview mit Promiflash spricht Fritz über "Thüringer Klöße"!

"Der Song 'Thüringer Klöße' ist mittlerweile ein großer Teil von mir geworden. Bin selber sehr stolz darauf, was daraus geworden ist und blicke daher sehr positiv auf das Lied zurück", verriet der Musiker gegenüber Promiflash. Das sei auch der Grund gewesen, warum er seinen Gassenhauer der DSDS-Jury präsentierte. Was seine Leidenschaft für Musik angeht, ist der Klöße-Liebhaber nämlich immer noch Feuer und Flamme! Ihm mangele es aber an Zeit. "Musik mache ich noch immer als Hobby. Da ich aber zurzeit wieder eine Weiterbildung zum Biotechniker in Nürnberg mache, ist es für mich aktuell etwas schwierig, neue Musik zu veröffentlichen", ergänzte er. Das solle sich durch DSDS ändern

Der Auftritt bei der berühmten Castingshow verlief jedoch eher mäßig: Fritz konnte die Juroren nicht ganz von sich überzeugen – sie lobten dennoch seinen Kultstatus und rieten ihm, dass er sich immer treu bleiben solle. Die Fans des 22-Jährigen schwärmten hingegen von ihrem Idol: "Endlich kommt der Star des Abends", schrieb ein begeisterter User auf Twitter, während ein anderer Fritz als "Legende" bezeichnete.

RTL / Stefan Gregorowius Fritz Wagner, DSDS-Kandidat 2022

Instagram / fritz.wagner Fritz Wagner im September 2021 in Fürth

RTL / Stefan Gregorowius Fritz Wagner bei DSDS 2022

