Was für ein toller Erfolg für Mick Schumacher (20)! Der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher (50) begann schon mit neun Jahren seine Motorsportkarriere. In kürzester Zeit stieg der Nachwuchsrennfahrer bis in die Formel 2 auf. Und nun scheint Mick tatsächlich in die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters zu treten: Zum ersten Mal konnte er ein Formel-2-Rennen für sich entscheiden und ganz oben auf dem Treppchen stehen!

Am Sonntag startete Mick beim Rennen am Hungaroring in Budapest von der Pole Position. Sein berühmter Vater war selbst stolze sieben Mal von diesem Platz losgerast. Mühelos konnte das Lenkradtalent 28 Runden lang den ersten Rang verteidigen und so zu seinem ersten Sieg in der Rennkategorie fahren. Für Mick ein besonderer Moment, wie er Bild im Interview berichtete: "Renngewinner, das klingt großartig. Meine Mutter, meine Schwester, ihr Freund und meine Großmutter sind alle hier. Dass es dann zum Sieg reicht, ist umso schöner. Diese Unterstützung ist für mich sehr wichtig." Tatsächlich konnten Fotografen auch Corinna Schumacher (50) ablichten, wie sie sich mit seinem Sohn mitfreute!

Auch dass sein Papa Michael auf diese Strecke schon triumphiert hatte, sorgte bei Mick für eine Menge Emotionen: "Es ist speziell, dass ich hier auf einer Strecke gewonnen habe, die meinem Vater so gut gelegen hat. Schon meinen ersten Sieg in der Formel 3 habe ich in Spa geholt, auch eine Strecke, die meinem Vater gelegen hat." Für Mick steht fest: Er möchte einmal ein so großer Formel-1-Rennfahrer wie sein Vater werden.

Getty Images Mick Schumacher beim Formel 2 Grand Prix in Ungarn 2019

Getty Images Corinna Schumacher in Mogyorod, Ungarn

Getty Images Mick Schumacher beim Formel 2 Grand Prix in Ungarn 2019

