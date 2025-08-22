Formel-1-Comeback ade: Mick Schumacher erhält kein Cockpit

Mick Schumacher (26), der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), muss einen weiteren Rückschlag in seiner Motorsportkarriere verkraften. Der Sportler hatte große Hoffnungen, eine der beiden Fahrerpositionen im neuen Formel-1-Team von Cadillac zu ergattern. Doch laut einem Bericht von The Race hat sich das Team für die erfahrenen Fahrer Sergio Perez und Valtteri Bottas entschieden. Beide sind zwar bereits 35 Jahre alt, bringen jedoch eine beeindruckende Menge an Erfahrung mit, die Cadillac für seinen Einstieg in die Königsklasse des Motorsports offenbar priorisiert.

Die formelle Bestätigung der Fahrerwahl steht noch aus, da die Verträge von Perez und Bottas Berichten zufolge noch nicht final unterzeichnet sind. Daher gibt es für Mick weiterhin einen kleinen Hoffnungsschimmer. Der junge Rennfahrer, der in bisher 43 Grand-Prix-Rennen lediglich 12 WM-Punkte sammeln konnte, kämpft seit dem Ende seiner Zeit bei Haas um eine Rückkehr in die Startaufstellung.

Bei einer Rückkehr in die Formel 1 hätte Mick prominente Unterstützung. Im Interview mit RTL verriet der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (38), dass er auf ein Comeback des 26-Jährigen hofft: "Ich drücke die Daumen, dass er die Chance noch einmal bekommt, weil ich glaube, dass er mit den anderen mithalten kann."

Getty Images Mick Schumacher, April 2025

Getty Images Mick Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher

Getty Images Mick Schumacher und Sebastian Vettel, Juli 2016