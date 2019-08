Erst vor wenigen Wochen verkündete Melanie Müller (31) die freudige Nachricht, dass sich ihre kleine Tochter Mia Rose (1) bald auf ein Geschwisterchen freuen darf. Für die Sängerin und ihren Mann Mike Blümer ist es bereits das zweite Kind. Zwar ist der erneute Nachwuchs ein absolutes Wunschkind, dass es dann aber doch endlich geklappt hat, schockierte die Blondine anfangs. Melanie war sogar so überfordert, dass sie Mike die Schwangerschaft drei Wochen lang verheimlichte.

"Als die Ärztin dann gesagt hat, es hat funktioniert, war ich komplett überfordert und habe ihm auch wirklich drei Wochen nichts gesagt", offenbarte Melanie jetzt bei Promis privat. Beim Blick in ihren vollen Terminkalender habe die 31-Jährige zunächst einfach Angst bekommen und das auch an ihrem Gatten ausgelassen: "In den drei Wochen hat er die Vollpanik abgekriegt und wusste natürlich nicht, was mit mir los ist. Also ab, hoch, weinen, schreien, alles scheiße, ich trenne mich..."

In einer Auseinandersetzung zwischen dem Paar rutschte es der Musikerin dann raus – für Mike keine schöne Situation: "Also, das war genau der Moment, wo ich's wissen wollte. Mitten im Streit, weinerlich und dann ab ins Bad und sich eingeschlossen." Leicht ironisch fügte der Manager hinzu: "War das romantisch."

"Promis privat – Mein fast perfektes Leben" läuft jeden Mittwoch um 18:00 Uhr auf Sat.1.

Melanie Müller im Oktober 2015

Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

Melanie Müller im April 2019

