Es war ein schöner sonniger Tag in Los Angeles, der von einem unglücklichen Vorfall überschattet wurde. “Bad Santa”-Star Tony Cox war nämlich in einen Autounfall verwickelt. Am Beverly Boulevard, Ecke Detroit Street rammte der Schauspieler einen 13-jährigen Fahrradfahrer. Glück im Unglück: Der Teenager soll mit leichten Verletzungen davongekommen sein, die in einem lokalen Krankenhaus behandelt wurden. Tony blieb angeblich unverletzt!

Seitens der Polizei wurde nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei dem Autofahrer tatsächlich um Tony handelt, allerdings zeigen Paparazzi-Bilder, die diversen US-Plattformen vorliegen, den Schauspieler an der besagten Unfallstelle. Der Filmstar wollte laut People gerade rechts abbiegen, als er mit dem jungen Fahrradfahrer zusammenstieß. Der 13-Jährige trug zum Glück einen Fahrradhelm und war trotz des Sturzes vom Fahrrad bei vollem Bewusstsein. TMZ zufolge habe es sich bei dem Vorfall um einen Unfall gehandelt, an dem Tony keine Schuld habe. Er wurde weder festgenommen noch vorgeladen.

Tony ist unter anderem für seine humorvollen Auftritte in “Bad Santa” und “Ich, beide & sie” bekannt. Er war auch in Produktionen wie “Date Movie” und “Die fantastische Welt von Oz” zu sehen.

Getty Images Tony Cox, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Tony Cox, Seriendarsteller

Anzeige

Getty Images Tony Cox, Serien-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de