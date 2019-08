Joshua Rush (17) wurde als Disney-Channel-Star mit der Serie "Story of Andi" bekannt – dort spielte er Cyrus, den ersten LGBT-Charakter in der Geschichte des Familiensenders. Aber nicht nur in der Serie, die von 2017 bis 2019 ausgestrahlt wurde, geht Joshua offen mit seiner Sexualität um. Nun sprach der Jung-Schauspieler im Internet ganz unbekümmert und ehrlich über seine Sexualität – und stößt bei seinen Followern für so viel Ehrlichkeit auf Begeisterung und jede Menge Lob.

"Der Erste, der das kommentiert, ist bi", postete Joshua auf Twitter – und legte gleich selbst nach: "Erster! Ich gewinne! Ich bin bisexuell. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, gibt's ein paar Dinge, über die ich mich beschweren möchte. Es gibt wichtigere Dinge, als darüber zu sprechen, dass ich einen Haufen Geschlechter mag, aber ich möchte mit euch ein paar Sachen teilen."

Dann erzählt Joshua, wer ihn zu seinem Coming-out inspiriert hat: "Ich habe einen Freund, der sich in der fünften Klasse outete. Schon in der fünften Klasse! Das war, bevor ich selbst auch nur eine leise Ahnung von meiner Identität oder Orientierung hatte." Er selbst habe noch während der Dreharbeiten zu "Story of Andi" an "verinnerlichter Homophobie" gelitten, erklärte er.

Getty Images Joshua Rush, Schauspieler

