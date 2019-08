Dale Earnhardt Jr. (45) hatte Glück im Unglück! Der US-amerikanische Motorsport-Star wurde diese Woche mit einem Kleinflugzeug in einen Unfall verwickelt – mit an Bord: seine Frau, ihre 15 Monate alte Tochter und der Hund der Familie. Wie durch ein Wunder haben alle überlebt: Dale schaffte es, mit seinen Liebsten aus dem brennenden Wrack zu klettern, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Das Trio und der Vierbeiner blieben nahezu unverletzt.

Der Privat-Flieger sollte am Flughafen von Elizabethton im US-Bundesstaat Tennessee landen, wie CNN berichtet. Dabei sei er von der Landebahn abgekommen und durch einen Zaun gerast – Feuer brach aus. Sowohl Dale, Ehefrau Amy und Töchterchen Isla als auch die zwei Piloten konnten sich befreien und den Flammen entkommen. Alle fünf Insassen seien von den Sanitätern unbeschadet vorgefunden worden.

Der zuständige Branddirektor sagte dem lokalen Fernsehen: "Das Erste, was mir in den Kopf kam, war, dass sie sehr viel Glück hatten." Dales Schwester teilte ihre Erleichterung am 15. August auf Twitter: "Alle sind in Sicherheit und wurden ins Krankenhaus gebracht."

Getty Images Dale Earnhardt Jr., Motorsport-Star

Instagram / dalejr Dale Earnhardt Jr. (r.) mit Frau Amy und Tochter Isla

Getty Images US-Mortorsport-Star Dale Earnhardt Jr.

