Sie war bei ihm, als er für immer die Augen schloss! Jane Fondas (81) jüngerer Bruder Peter Fonda kämpfte bereits seit mehreren Jahren gegen Lungenkrebs. Doch diesen Kampf konnte der Schauspieler am Ende nicht gewinnen. Mit gerade einmal 79 Jahren verstarb Peter am gestrigen Tag an Atemnot – seine Schwester Jane war bis zum letzten Atemzug an der Seite ihres Bruders.

"Ich bin sehr traurig. Er war mein süßer kleiner Bruder. Der Schwätzer der Familie. Ich hatte in den letzten Tagen eine schöne Zeit mit ihm alleine gehabt. Er ist mit einem Lächeln im Gesicht von uns gegangen", verkündete Jane in einem Statement gegenüber HollywoodLife. Die 81-Jährige bat, während der anstehenden Trauerphase die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren.

Der "Ghost Rider"-Darsteller hinterlässt seine Frau Margaret DeVogelaere und seine beiden Kindern aus seiner früheren Ehe mit der Künstlerin Susan Brewer. Auch sie konnten den Verlust ihres geliebten, verstorbenen Familienmitglieds kaum fassen: "In einem der traurigsten Momente unseres Lebens sind wir nicht in der Lage, die richtigen Worte zu finden, um den Schmerz in unseren Herzen auszudrücken."

Getty Images Peter und Jane Fonda im Juni 2014

Getty Images Peter und Jane Fonda im Jahr 2015

Getty Images Margaret DeVogelaere und Peter Fonda im Januar 2019



