CBS schickt Late-Night-Ikone Stephen Colbert in Ruhestand

Stephen Colbert (61) hat am 17. Juli verkündet, dass seine Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" im Mai 2026 eingestellt wird. Die Entscheidung seitens des Senders CBS betrifft nicht nur seine Moderation – auch das gesamte Format, das seit 1993 fester Bestandteil des Programms ist, wird beendet. Der Moderator teilte die Nachricht, die auch auf Instagram publik wurde, während der Aufzeichnung vor Publikum mit, das lautstark mit Buhrufen darauf reagierte. "Ich bin nicht ersetzt worden, das alles ist einfach weg", sagte er und zeigte sich dankbar für die Unterstützung seiner Zuschauer sowie die Zusammenarbeit mit seinem Team, das aus 200 Personen besteht.

CBS erklärte, dass die Entscheidung aus finanziellen Gründen getroffen wurde, da sich die Rahmenbedingungen im Late-Night-Segment zunehmend verschärfen. Trotz stabiler Einschaltquoten und Kritikerlob musste auch "The Late Show", die unter Stephens Moderation neun Jahre in Folge die Spitzenposition im Spätabendprogramm einnahm, den rückläufigen Zahlen des linearen Fernsehens Tribut zollen. Kommentare von Politikern wie Elizabeth Warren werfen jedoch die Frage auf, ob das Ende auch politisch motiviert sein könnte, nachdem der Host mehrfach den Präsidenten Donald Trump (79) scharf kritisiert hatte. CBS besteht weiterhin vehement auf die wirtschaftlichen Beweggründe und weist diese Spekulationen zurück.

Auch privat musste Stephen schon schwierige Zeiten meistern. Vor zwei Jahren erlitt der Moderator nach einem Blinddarmdurchbruch eine lebensbedrohliche Blutvergiftung. Seine Frau Evelyn erkannte sofort den Ernst der Lage und drängte darauf, ins Krankenhaus zu fahren. "Wir brauchten medizinische Unterstützung, weil ich diese Art von Schmerz nicht selbst behandeln konnte!", erzählte sie damals im Gespräch mit Entertainment Tonight. Trotz dieser gesundheitlichen Krise stand der Satiriker schon einen Monat später wieder vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert und Evelyn McGee-Colbert, September 2024