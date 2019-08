Paula Deen ist in großer Trauer! Erst vor fünf Jahren musste sich die TV-Köchin mit einer schweren Diagnose auseinandersetzen: Die US-Amerikanerin erkrankte an Diabetes und kämpft nicht zuletzt auch gegen ihre Depressionen und Panikattacken. Doch auch ihr Bruder blieb von dem Schicksal nicht verschont: Er erkrankte an Krebs. Und wie jetzt bekannt wird, hat er den Kampf gegen die Krankheit nun verloren!

Earl “Bubba” Wayne Hiers Jr. starb nach Angaben von People am vergangenen Donnerstag im Alter von 65 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er war der einzige Bruder der 72-Jährigen und gleichzeitig eine Zeit lang ihr Geschäftspartner in einem gemeinsamen Restaurant. "Bubba war der beste Bruder und wurde von so vielen Menschen geliebt. Wir werden ihn sehr vermissen", schildert die TV-Bekanntheit.

Earl hatte zu Lebzeiten sein eigenes Kochbuch verfasst und widmete seiner Schwester in der Einleitung damals liebevolle Worte: "Ohne Paulas Unterstützung, vernünftigen Rat und bedingungslose Liebe, wäre ich wahrscheinlich eine verlorene Seele."

