Nach 10 Jahren ist alles aus! Vor mehr als einem Jahrzehnt haben sich Serien-Star Mary Lynn Rajskub (48) und Matthew Rolph kennen und lieben gelernt. 2008 kam der gemeinsame Sohn Valentine zur Welt und ein Jahr später krönte das Paar sein Glück mit dem Jawort – im August 2009 heirateten die Schauspielerin und der Fitness-Trainer in Las Vegas. Nun sollen sie getrennt sein – und Mary Lynn bereits die Scheidung eingereicht haben.

Wie TMZ jetzt berichtet, soll die 24-Darstellerin vergangenen Dienstag in Los Angeles ihre Scheidungspapiere eingereicht haben. Allem Anschein nach haben sich die beiden im Guten getrennt und wünschen sich das gemeinsame Sorgerecht für ihren Sohn. Aus den Papieren scheint auch hervor zu gehen, dass Mary Lynn bereit sei, ihrem Ex-Partner Unterhaltszahlungen zu leisten. Das monatliche Einkommen des Fernsehstars wird auf 10.000 Euro im Monat geschätzt.

Als Computerexpertin Chloe O'Brian feierte die Brünette 2003 an der Seite von Kiefer Sutherland (52) in "24" ihren großen Durchbruch. Neben weiteren Rollen in verschiedenen Filmen und Gastauftritten in anderen Serienproduktionen tritt Mary auch als Stand-up Comedian auf. Auch ihr Matthew hat sich mittlerweile ein zweites Standbein als Schauspieler aufgebaut.

Getty Images "24"-Star Mary Lynn Rajskub und Matthew Rolph

Getty Images Serien-Star Mary Lynn Rajskub

Getty Images Schauspielerin Mary Lynn Rajskub und Matthew Rolph

