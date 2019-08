Marcel Kittel legt seinen Helm nieder! Der Radstar düste fast zwanzig Jahre lang auf seinem Bike die Karriereleiter hinauf. 2011 stieg er auf zum Profi. Seitdem konnte er auch bei der weltberühmten Tour de France Wahnsinns-Erfolge feiern und hält sogar den Rekord der Etappensiege in Deutschland. Doch nachdem er sich vor wenigen Monaten zu einer Auszeit entschlossen hatte, wird nun bekannt: Der 31-Jährige tritt als Radprofi komplett zurück!

"Während meiner fast zwanzig Jahre langen Sportkarriere gab es nicht nur unglaubliche Erfolge, sondern auch schwierige Zeiten", resümiert Marcel in einem Statement auf Instagram. In der vergangenen Zeit habe er viel über den Sport nachgedacht – und vor allem auch über die Opfer, die er für seinen beruflichen Erfolg bringen musste. "Das will ich nicht mehr, denn ich habe die Einschränkungen, die man als Spitzensportler hat, immer als zunehmenden Verlust an Lebensqualität empfunden", schildert der Blondschopf weiter.

"Ich weiß, dass es viel mehr Dinge gibt als nur Sport, zum Beispiel meine eigene zukünftige Familie", gibt Marcel ganz offen zu. Und tatsächlich erwarten er und seine Freundin Tess von Piekartz ihr erstes gemeinsames Kind – einen Sohn. Die freudige Botschaft verkündete der werdende Papa bereits im Juni in den sozialen Medien.

Bryn Lennon / Getty Images Marcel Kittel bei der Tour de France

Lionel Bonaventure / Getty Images Marcel Kittel bei der Tour de France

Instagram / marcelkittel Marcel Kittel und seine Freundin Tess

