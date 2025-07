Identität geklaut? Paco Herb leitet rechtliche Schritte ein

Paco Herb kann über die aktuellen Spekulationen um seine Person nicht mehr lachen. Dem Realitystar werden im Moment von mehreren Frauen aus der Trash-TV-Welt Fremdgehvorwürfe gemacht. In seiner Instagram-Story weist er diese Gerüchte von sich und kündigt zudem an, rechtliche Schritte gegen die Person einzuleiten, die unter seiner Identität auf der Social-Media-Plattform Frauen anschreibt. "Hier wurde eindeutig eine Grenze überschritten – sowohl von Personen, die falsche Behauptungen öffentlich verbreiten, als auch von denen, die versuchen, sich hinter solchen Accounts zu verstecken", ärgert er sich.

Erst gestern ging ein inzwischen gelöschtes Video eines Interviews auf Instagram online, in dem Karina Bauer und Isabelle Denise behaupteten, dass Paco via Snapchat mit ihnen geflirtet habe. Kurz darauf meldete sich auch Kathleen Glawe mit Chat-Verläufen, in denen – angeblich Paco – ihr Geld für Sex anbot. Der einstige The 50-Gewinner zeigt sich entsetzt über diese Beschuldigungen. "Der Spaß ist vorbei, wenn ihr meine Identität klaut und versucht, anderen damit zu schaden. [...] Ich werde und muss jede einzelne Person, die sich daran beteiligt, rechtlich zur Verantwortung ziehen", kündigt Paco an.

Während der ehemalige Soldat darauf besteht, einem Identitätsdiebstahl zum Opfer gefallen zu sein, ist sich Karina aber nach wie vor sicher, dass es Paco höchstpersönlich war, mit dem sie Kontakt hatte. "Unsere Erfahrungen und Aussagen entsprechen der Realität, wie wir sie erlebt haben. Der gewisse Herr streitet alles ab, obwohl es nichts abzustreiten gibt. Ich habe Beweise, Bilder, die sich nirgends im Netz befinden – mit Uhrzeit, Datum und die definitiv nicht gefälscht sind", erklärte Karina in ihrer Instagram-Story. Offiziell ist Paco seit November 2023 in festen Händen. Bei seiner Freundin soll es sich um Isabel Kraus handeln. Die YouTube-Bekanntheit äußerte sich bisher nicht zu dem Thema – jedoch hielten die beiden ihre Beziehung sowieso stets aus den sozialen Medien heraus.

RTL / Frank Beer Paco Herb, Realitystar

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Februar 2025

Instagram / bellakraus Isabel Kraus, Social-Media-Bekanntheit

